Rugby: l'Australien Kurtley Beale prolonge d'un an avec les Waratahs

Le polyvalent Kurtley Beale a décidé de prolonger d'un an son contrat avec les Waratahs, a annoncé mardi le joueur, allant en sens inverse de nombreux coéquipiers chez les Wallabies en partance pour l'étranger.

"Je me régale ici en Australie", a expliqué l'international de 30 ans (83 sélections) dans un entretien accordé à Fox Sports, où il assure être "très excité à l'idée de signer son nouveau contrat".

Versatile et indispensable à la sélection australienne, Beale est capable de jouer aux postes de demi d'ouverture, de centre, d'arrière ou d'ailier et évolue au NSW Waratahs en Super Rugby depuis 2018. C'est son troisième passage aux Tahs (2007-2011 et 2013-2016).

La franchise a déjà perdu sa superstar Israel Folau, renvoyé pour ses propres homophobes, tandis que l'ouvreur international Bernard Foley va rejoindre le championnat japonais après le Mondial-2019 (20 septembre-2 novembre).

Les Wallabies David Pocock, Will Genia, Christian Lealiifano, Will Genia, Samu Kerevi ou Quade Cooper sont eux aussi annoncés en partance pour le championnat japonais tandis que d'autre internationaux, selon les médias australiens, semblent décidés à rejoindre l'Europe.