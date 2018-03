Rugby: l'Irlandais Rory Best prolonge son contrat fédéral jusqu'au Mondial-2019

La capitaine Rory Best (c), trophée du Tournoi des six Nations en main, après la victoire de l'Irlande sur l'Angleterre en finale, le 17 mars 2018Glyn KIRK

Rory Best, le capitaine du XV d'Irlande qui vient de remporter le Tournoi des Six nations assorti du Grand Chelem, a prolongé son contrat avec la fédération irlandaise (IRFU) jusqu'à la Coupe du monde 2019, a-t-il annoncé mardi.

L'Irlandais du nord, qui a honoré samedi dernier contre l'Angleterre à Twickenham sa 111e sélection au sein du XV du Trèfle où il a débuté en 2005, aura 37 ans lors du Mondial au Japon.

"J'ai une position privilégiée, en ma qualité de capitaine de l'Irlande et de l'Ulster (son équipe provinciale), de faire partie de deux groupes de joueurs ultra-alentueux", a déclaré celui qui portait également le brassard de capitaine des Lions britanniques et irlandais pendant leur tournée en Nouvelle-Zélande en juillet dernier.

"J'ai la sensation que je peux encore apporter quelque chose à l'Irlande et à l'Ulster, et je suis ravi d'avoir prolongé mon contrat IRFU", a ajouté le talonneur.

"Rory a été un incroyable leader pour l'Irlande (il en est le capitaine depuis 2016 et la retraite de Paul O'Connell, ndlr) et continue de produire des performances extraordinaires au plus haut niveau", a estimé David Nucifora, le directeur de la performance à l'IRFU, à propos de Rory Best, troisième joueur le plus capé de l'histoire du rugby irlandais derrière le centre Brian O'Driscoll et l'ouvreur Ronan O'Gara.