Rugby: le capitaine des All Blacks Sam Cane, blessé, indisponible pendant six mois

Le capitaine des All Blacks, Sam Cane, a annoncé jeudi qu'il serait indisponible pendant au moins six mois en raison d'une déchirure des muscles pectoraux, le contraignant à déclarer forfait pour le Super Rugby Aotearoa et une partie de la saison internationale de la sélection néo-zélandaise.

Cane s'est blessé durant la victoire de son équipe des Waikato Chiefs sur les Auckland Blues (15-12), samedi lors de la 5e journée du championnat néo-zélandais.

Le troisième ligne de 29 ans devra se faire opérer la semaine prochaine.

"Je serai absent pendant un petit moment, j'espère pas plus de six mois", a déclaré le joueur, qui a souffert par le passé du cou, ce qui l'avait empêché de jouer pendant près d'un an, ainsi que de nombreuses commotions cérébrales.

"Je suis évidemment déçu, mais je suis vraiment convaincu que l'opération est la meilleure des solutions. J'ai hâte de commencer ensuite ma convalescence et je promets de la faire du mieux que je peux, donc je suis sûr que reviendrai en pleine forme", a-t-il ajouté.

Les All Blacks ont notamment prévu de rencontrer en juillet l'Italie et les Fidji.