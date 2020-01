Rugby: le Néo-Zélandais Vern Cotter nommé sélectionneur des Fidji

Le Néo-Zélandais Vern Cotter, actuel directeur du rugby de Montpellier et ex-coach de Clermont et de l'Ecosse, a été nommé sélectionneur des Fidji, a annoncé mardi la fédération fidjienne de rugby.

Cotter, 57 ans, doit quitter son poste à Montpellier d'ici la fin de saison et est attendu sur le banc des Fidji pour le 4 juillet, lors d'une rencontre aux Tonga.

"Monsieur Cotter a présenté un plan complet et détaillé afin de mener l'équipe à de nouveaux niveaux de réussite et nous avons été impressionnés par sa vision et ses ambitions", a expliqué le patron de la fédération fidjienne Francis Kean.

"Ce n'est pas un secret que la Coupe du monde 2019 a été une déception (NDLR: 1 victoire pour 3 défaites en poules). Avec l'arrivée de Vern Cotter, nous pensons que les Fidjiens Volants peuvent obtenir le succès que leur potentiel leur permet de viser", poursuit Kean.

A la tête des Fidji, l'ancien entraîneur des Crusaders (2004-2006) succède à son compatriote John McKee, qui dirigeait la sélection depuis 2014.

Après huit saisons sur le banc de Clermont, marquées notamment par un titre de champion de France historique en 2010, Cotter avait pris en main la sélection écossaise de 2014 à 2017.

De retour en France en 2017, il a été le coach de Montpellier pendant deux saisons avant d'en devenir le directeur du rugby, un poste aux fonctions transversales mais plus éloignées du terrain.

C'est le Français Xavier Garbajosa qui lui a succédé sur le banc montpelliérain.