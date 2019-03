Rugby: pas de fusion des régions galloises la saison prochaine

Les quatre régions galloises vont continuer à jouer avec des équipes séparées en 2019-2020, les dirigeants du rugby gallois ayant rejeté mercredi un projet très controversé de fusion des franchises des Scarlets et des Ospreys.

Ces deux dernières équipes ont finalement rejeté le projet de restructuration qui aurait secoué le pays de Galles, récent vainqueur du Tournoi des six nations, Grand Chelem à la clé.

"Les Cardiff Blues, Dragons, Ospreys et Scarlets continueront à représenter le rugby professionnel gallois dans les compétitions domestiques et européennes pour la saison 2019-2020", a indiqué dans un communiqué le PRB (Professional Rugby Board), organe qui réunit des représentants des quatre équipes et de la Fédération galloise (WRU).

"Même si le PRB soutenait le principe d'une fusion de deux équipes, celles-ci ont jugé qu'il était +hors de question+ de le considérer", poursuit le PRB. "Cela signifie que les budgets ont été approuvés et il est désormais possible de signer des contrats avec des joueurs, avec comme objectif de conserver les talents gallois".

Ce projet avait créé l'émoi au pays de Galles, le talonneur du XV du Poireau Ken Owens, président du syndicat des joueurs gallois (WRPA), se disant même "profondément préoccupé" et estimant que la situation était "la plus difficile" de sa carrière.

"Nous espérons que l'émotion générée par cette étude d'une possible fusion va pouvoir à présent se transformer en un soutien des équipes professionnelles, ce qui permettra d'aider à créer un avenir durable pour le rugby au pays de Galles", a repris le PRB.

Selon le projet mis au point par le PRB, l'émanation de la WRU qui gère le rugby professionnel, Scarlets et Ospreys auraient fusionné pour créer une super franchise et laisser la place à une nouvelle équipe dans le nord de la Principauté. Cela aurait constitué le plus grand changement dans le rugby gallois depuis le découpage actuellement en vigueur, adopté il y a 16 ans.

Ce "Project Reset" ("projet remise à zéro") visait à créer une seule équipe compétitive entre les provinces rivales de Swansea et de Llanelli, deux cités distantes d'à peine vingt kilomètres.

Avec l'organisation actuelle, aucune province galloise n'a jamais remporté la Coupe d'Europe et les meilleurs joueurs partent souvent évoluer dans des clubs anglais ou français.