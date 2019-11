Rugby: quatre champions du monde sud-africains avec les Barbarians

Quatre champions du monde sud-africains ont été retenus pour disputer trois rencontres avec les Barbarians britanniques au mois de novembre.

L'ailier auteur du premier essai Springbok en finale de la Coupe du monde remportée face à l'Angleterre (32-12), Makazole Mapimpi, a été appelé aux côtés du désormais légendaire pilier Tendai +the beast+ Mtawarira, du centre Lukhanyo Am et du demi-de-mêlée, remplaçant au coup d'envoi de la finale, Herschel Jantjies.

Les Barbarians rencontreront les Fidji le 16 novembre à Twickenham, le Brésil à Sao Paulo (20 novembre) et le Pays de Galles à Cardiff (30 novembre).

Mapimpi, Am et Jantjies feront leur première apparition sous la tunique des Ba-Baas, tandis que le pilier Mtawarira aux 117 sélections revêtira le maillot rayé noir et blanc pour la troisième fois.

Les quatre champions du monde seront coachés par le sélectionneur de l'Angleterre, Eddie Jones, pour le match d'ouverture à Twickenham face aux Fidji.

"C'est un grand honneur d'être invité à diriger les Barbarians. Ce club incarne parfaitement les valeurs et les traditions de ce sport et les fans peuvent s'attendre à voir un match passionnant entre deux équipes qui aiment jouer un rugby total", a indiqué Jones sur le site des internet des Barbarians.

Parmi les autres joueurs retenus figure le troisième ligne centre de Lyon, Matthieu Bastareaud. "J'étais si heureux quand j'ai reçu l'appel. Je vais adorer cette expérience car c'est uniquement prendre du plaisir. On peut jouer sans la pression ressentie en club et au niveau international", a déclaré +Basta+ qui ne disputera que la rencontre à Twickenham.

Le talonneur irlandais Rory Best devrait jouer les trois rencontres qui mettront un point d'orgue à sa brillante carrière internationale arrêtée à l'issue de la Coupe du monde.