Rugby: sept nouveaux dans la sélection des All Blacks

Sept nouveaux apparaissent dans la sélection de Nouvelle-Zélande de rugby, dont la composition a été divulguée dimanche par le nouveau sélectionneur Ian Foster, qui a succédé à Steve Hansen en décembre dernier, en vue des matches de l'automne.

Parmi ces sept joueurs, figure Hoskins Sotutu, un puissant flanker âgé de 22 ans. Ses ascendances fidjienne et anglaise avaient fait de lui une cible pour les sélectionneurs des Fidji et de l'Angleterre, Vern Cotter et Eddie Jones.

Mais le natif d'Auckland a choisi les All Blacks. Il fait partie avec le pilier Alex Hodgman, les deuxièmes lignes Tupou Vaa'i et Quinten Strange, le troisième ligne Cullen Grace et l'ailier Caleb Clarke et l'arrière/ailier Will Jordan, des nouveaux venus.

Ces jeunes joueurs viennent apporter du sang neuf à une équipe dont ont notamment disparu, après le Mondial-2019, son capitaine et N.8 Kieran Read, les joueurs des lignes arrières Sonny Bill Williams, Ben Smith et Ryan Crotty, qui ont raccroché, et son deuxième ligne Brodie Retallick qui s'est exilé dans le championnat japonais.

Trois joueurs réapparaissent dans cette sélection après plusieurs années d'absence: le talonneur Asafo Aumua, le troisième ligne aile ou centre Akira Ioane et le pilier Karl Tu'inukuafe.

Cette sélection est censée préparer le Rugby Championship. Habituellement disputé pendant l'hiver austral (l'été pour l'hémisphère Nord) entre les quatre grandes nations rugbystiques de l'hémisphère Sud -- Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Australie et Argentine --, ce tournoi a été décalé à novembre et décembre à cause de la pandémie de coronavirus.

La présence de l'Argentine au Rugby Championship y demeure incertaine, six Pumas ayant été testés positifs au Covid-19 au début de sa préparation fin août.

Avant cette compétition, les All Blacks envisagent également de jouer contre une Sélection du Pacifique et face à l'Australie, mais ces échéances n'ont pas encore été confirmées.

L'équipe des All Blacks n'a plus rejoué depuis le 1er novembre et sa victoire contre les Gallois pour la 3e place du Mondial-2019. Elle avait auparavant été battue en demi-finales par l'Angleterre.

Liste des 35 joueurs composant la sélection de Nouvelle-Zélande:

Avants (20): Asafo Aumua, Dane Coles, Codie Taylor, Alex Hodgman, Nepo Laulala, Tyrel Lomax, Joe Moody, Karl Tu'inukuafe, Ofa Tuungafasi, Quinten Strange, Patrick Tuipulotu, Tupou Vaa'i, Samuel Whitelock, Sam Cane (cap), Shannon Frizell, Cullen Grace, Akira Ioane, Dalton Papalii, Ardie Savea, Hoskins Sotutu.

Arrières (15): TJ Perenara, Aaron Smith, Brad Weber, Beauden Barrett, Richie Mo'unga, Braydon Ennor, Jack Goodhue, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Jordie Barrett, George Bridge, Caleb Clarke, Will Jordan, Damian McKenzie, Sevu Reece.