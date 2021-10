Rugby: Skelton, Arnold et Latu retenus par Rennie pour la tournée des Wallabies

Dave Rennie, le sélectionneur des Wallabies, a fait appel vendredi à Will Skelton, Rory Arnold et Tolu Latu, trois éléments basés en France pour la tournée européenne contre l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles.

Ces trois joueurs sont les derniers à bénéficier de l'assouplissement des règles d'éligibilité décidée par la Fédération australienne de rugby à XV, qui ne permettaient auparavant qu'aux joueurs basés à l'étranger ayant au moins 60 sélections d'être sélectionnées.

Skelton (Stade Rochelais), Arnold (Stade Toulousain) et Latu (Stade Français) font partie d'un groupe de 37 joueurs retenus pour les matches de novembre à Murrayfield, Twickenham et au Principality Stadium, mais ils ne participeront pas à la rencontre contre le Japon à Oita le 23 octobre.

Rennie a également choisi quatre joueurs non capés, dont les centres Lalakai Foketi et Izaia Perese des NSW Waratahs, le talonneur Connal McInerney des ACT Brumbies et le pilier Pone Fa'amausili des Melbourne Rebels.

"Tout d'abord, nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir représenter l'Australie sur la scène mondiale dans l'environnement actuel et c'est quelque chose qui n'échappe pas à ce groupe", a déclaré le Néo-Zélandais.

"Nous avons construit notre équipe au cours des 18 derniers mois environ et avoir la chance de nous rendre dans l'hémisphère nord et de nous mesurer à quatre équipes internationales très fortes est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur nous-mêmes", a-t-il souligné.

"Le fait que quelques joueurs expérimentés venant de l'étranger nous rejoignent contribuera sans aucun doute à notre développement, car nous continuons à grandir et à nous améliorer en tant qu'équipe", a ajouté Rennie.

Skelton a joué pour la dernière fois pour son pays en 2016 avant de rejoindre les Saracens en Angleterre en provenance des NSW Waratahs, tandis qu'Arnold et Latu ont obtenu leur dernière sélection lors de la défaite de l'Australie en quart de finale de la Coupe du monde 2019 contre l'Angleterre (40-16).

L'Australie a terminé 2e du dernier Rugby Championship derrière les All Blacks grâce notamment à l'apport de trois joueurs basés au Japon, Quade Cooper, Samu Kerevi et Sean McMahon, qui ont tous été sélectionnés pour la tournée.

La sélection australienne pour la tournée :

Allan Alaalatoa (ACT Brumbies), Rory Arnold (Stade Toulousain), Angus Bell (NSW Waratahs), Quade Cooper (Kintetsu Liners), Filipo Daugunu (Queensland Reds), Pone Fa'amausili (Melbourne Rebels), Folau Fainga'a (ACT Brumbies), Lalakai Foketi (NSW Waratahs), Jake Gordon (NSW Waratahs), Reece Hodge (Melbourne Rebels), Michael Hooper (NSW Waratahs), Len Ikitau (ACT Brumbies), Feleti Kaitu'u (Western Force), Andrew Kellaway (Melbourne Rebels), Samu Kerevi (Suntory Sungoliath), Marika Koroibete (Melbourne Rebels), Tolu Latu (Stade Francais), Rob Leota (Melbourne Rebels), Tate McDermott (Queensland Reds), Connal McInerney (ACT Brumbies), Sean McMahon (Suntory Sungoliath), James O'Connor (Queensland Reds), Hunter Paisami (Queensland Reds), Izaia Perese (NSW Waratahs), Jordan Petaia (Queensland Reds), Matt Philip (Melbourne Rebels), Tom Robertson (Western Force), Izack Rodda (Western Force), Pete Samu (ACT Brumbies), Will Skelton (Stade Rochelais), James Slipper (ACT Brumbies) Darcy Swain (ACT Brumbies), Lachlan Swinton (NSW Waratahs), Taniela Tupou (Queensland Reds), Rob Valetini (ACT Brumbies), Nic White (ACT Brumbies), Tom Wright (ACT Brumbies)