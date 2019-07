L'opposant numéro un au Kremlin a-t-il été empoissonné en prison? Il a des abcès sur le cou, le dos, le torse et les paupières gonflées

Les craintes se multipliaient dimanche soir pour la santé du principal opposant russe, Alexeï Navalny, transféré de sa cellule de prison à un hôpital après une réaction allergique qualifiée de "bizarre" par son entourage. Anastasia Vassilieva, son médecin personnel, a indiqué qu'il s'agirait d'une exposition à un certain agent toxique.

L'opposant numéro un au Kremlin Alexeï Navalny, hospitalisé dimanche depuis sa cellule de prison, a été vraisemblablement victime d'un "agent toxique", a estimé lundi Anastasia Vassilieva, son médecin personnel. Cette hospitalisation a lieu dans un contexte de regain de répression du mouvement de contestation. Elle a expliqué se baser sur les informations dont elle dispose sur ses symptômes, ainsi que sur l'attitude "bizarrement nerveuse" du personnel de l'hôpital, qui l'a laissé voir son patient mais pas l'examiner.

Alexeï Navalny souffre notamment d'un gonflement des paupières et a de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes, a expliqué le docteur Vassilieva . "Nous ne pouvons pas exclure que sa peau ait subi un impact toxique et été endommagée par une substance chimique inconnue via une personne tierce. Alexeï n'a jamais eu d'allergie quelconque", assure-t-elle, appelant à faire une analyse chimique du linge de lit dans la cellule de l'opposant.

Son entourage s'interroge

Selon Kira Iarmych, la porte-parole de l'opposant, M. Navalny, condamné cette semaine à 30 jours de prison pour des infractions "aux règles des manifestations", a été hospitalisé dimanche en raison d'une "grave réaction allergique". "Toute sa vie durant, Alexeï n'a jamais eu de réaction allergique", a souligné Madame Iarmych sur Twitter.



De son côté, Olga Mikhaïlova, l'avocate de l'opposant, a affirmé n'avoir pu voir son client qu'après avoir "fait un scandale" devant les policiers postés à la porte de sa chambre d'hôpital. "Cela a l'air très bizarre", a-t-elle écrit sur Facebook. "Une grave réaction allergique à un allergène inconnu et un gonflement du visage arrivent à un homme qui n'a jamais souffert d'allergie pendant les 43 ans de sa vie", a souligné l'avocate avant la visite du médecin.

1.400 arrestations à Moscou



Opposant numéro un au Kremlin, Alexeï Navalny avait été renvoyé en prison mercredi, à deux jours d'un rassemblement de l'opposition pour des élections libres, qui s'est soldé samedi par plus de 1.400 arrestations à Moscou, selon une ONG spécialisée dans le suivi des manifestations. Ce rassemblement, où l'opposition russe a protesté contre le rejet des candidatures de ses représentants aux élections locales de septembre, a eu lieu moins d'une semaine après une manifestation ayant réuni 22.000 personnes à Moscou le 14 juillet, du jamais vu depuis plusieurs années.