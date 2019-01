Russie: le tribunal refuse la remise en liberté de l'Américain Paul Whelan

(Belga) La demande de remise en liberté de l'Américano-britannique Paul Whelan, arrêté fin décembre à Moscou et accusé d'espionnage, a été rejetée mardi par un tribunal de Moscou.

"L'appel de la défense (pour sa remise en liberté) est rejeté", a déclaré le juge du tribunal moscovite de Lefortovo, Dmitri Proniakine, en présence de l'ex-Marine de 48 ans dont c'était la première apparition publique depuis son arrestation. L'avocat de Whelan, Vladimir Jerebenkov, avait déjà indiqué mardi matin avant l'audience (à huis clos) avoir peu d'espoir que sa demande aboutisse. "En Russie, la règle veut qu'on laisse les gens en prison", avait-il sobrement observé. Paul Whelan, qui cumule les nationalités américaine, britannique et irlandaise, avait été arrêté le 28 décembre dans un contexte déjà lourd entre la Russie et les Occidentaux. Les services de sécurité russes (FSB) affirment l'avoir interpellé "pendant qu'il commettait un acte d'espionnage", ce qu'il dément. Sa famille indique qu'il était en Russie pour le mariage d'un ami. Directeur de la sécurité internationale du groupe BorgWarner, un fabricant américain de pièces détachées dans le secteur automobile, il encourt une peine pouvant aller jusqu'à vingt ans de prison. Certains observateurs estiment que son arrestation est liée à celle de Maria Butina en juillet à Washington et que Paul Whelan pourrait servir de monnaie d'échange. La Russe Maria Butina a plaidé coupable d'espionnage au profit de Moscou. Selon M. Jerebenkov, le procès de Paul Whelan n'aura probablement pas lieu avant six mois et aucun échange ne pourrait être organisé avant la fin de celui-ci. En attendant, le cas est "suivi de près" par les autorités américaines, selon une porte-parole de l'ambassade américaine à Moscou. Nous "continuons d'appeler la Russie à suivre la loi internationale et produire un procès rapide, juste et transparent", a ajouté Andrea Kalan. L'ambassadeur américain à Moscou, Jon Huntsman, a déjà rendu visite à Paul Whelan dans sa prison de Lefortovo, à Moscou. (Belga)