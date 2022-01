Russie: un bébé abandonné dans une boite d'œufs par -20° sauvé par des adolescents

Un bébé a été sauvé après avoir été abandonné dans le froid en Russie. Le nourrisson se trouvait dans une boîte d'œufs, sur le bord d'un chemin, alors que le thermomètre affichait -20°C. C'est un groupe de 5 adolescents qui a pris en charge le nouveau-né.



"J'ai senti l'adrénaline monter", dit Stepan Ivanov, un des jeunes sauveurs. "Renat téléphonait à son père et on a tenté d'arrêter les voitures pour conduire le bébé à l'hôpital le plus vite possible."



La police recherche la mère et une enquête criminelle pour tentative de meurtre sur un mineur a été ouverte.