Russie: un navire de pêche avec 21 marins DISPARAIT dans l'Extrême orient

Le services de secours russes recherchaient jeudi un bateau de pêche porté disparu en mer du Japon avec 21 marins à bord, ont indiqué les autorités.

Le navire Vostok ("Est") a lancé un signal d'alerte jeudi matin (heure locale) à 200 kilomètres de la côte de la région Primorski dans l'Extrême orient, selon le ministère russe des Situations d'urgence. Le contact n'a pu être établi et des hélicoptères, des bateaux et un avion de reconnaissance ont été envoyés sur place, a précisé la même source, soulignant que des vents violents perturbaient les recherches. Le navire se rendait du port de Donghae en Corée du Sud à Kholmsk, sur l'île russe de Sakhaline, et a envoyé son signal à 18h30 GMT (19h30 heure belge) mercredi (5h30 mercredi à Sakhaline).