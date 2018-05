Ryad a de nouveau intercepté un missile tiré du Yémen par les rebelles

(Belga) La défense aérienne saoudienne a de nouveau intercepté dimanche un missile balistique tiré depuis le Yémen par les rebelles vers Najrane (sud), sans faire de victime, a rapporté un média d'Etat saoudien.

Depuis novembre, les rebelles Houthis ont tiré plusieurs missiles sur l'Arabie saoudite selon la coalition militaire sous commandement saoudien qui combat ces insurgés. "Les forces saoudiennes ont pu intercepter (le missile)", a indiqué l'agence officielle SPA, citant cette coalition. "Les éclats se sont éparpillés sur des secteurs résidentiels, provoquant un incendie dans une ferme (...) , sans faire de blessés". Le missile a été tiré depuis Saada, bastion des insurgés dans le nord du Yémen, a assuré la même source. La coalition a également fait état d'un autre missile tombé dimanche dans une zone désertique sans causer de dégâts, sans préciser le lieu. L'Arabie saoudite dirige depuis mars 2015 une coalition militaire qui intervient au Yémen pour aider le pouvoir gouvernemental face aux Houthis, qui se sont emparés de vastes régions du pays, dont la capitale Sanaa (nord). Ryad accuse Téhéran, son principal rival dans la région, d'armer les Houthis, ce que l'Iran dément. La guerre au Yémen a fait depuis trois ans près de 10.000 morts et plus de 54.000 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué ce que l'ONU qualifie de "pire crise humanitaire du monde".