Ryad ouvre son espace aérien à "tous les transporteurs" dans un geste envers Israël

(Belga) L'Arabie saoudite a annoncé vendredi qu'elle ouvrait son espace aérien à "tous les transporteurs", dans un geste de bonne volonté apparent envers Israël alors que le président américain Joe Biden est attendu dans le royaume plus tard dans la journée.

L'Autorité de l'aviation civile saoudienne "annonce sa décision d'ouvrir l'espace aérien du royaume à tous les transporteurs aériens" remplissant les conditions réglementaires de survol, a-t-elle fait savoir dans un communiqué sur Twitter. L'Autorité de l'aviation civile a précisé que la décision avait été prise pour "consolider la position du royaume en tant que hub mondial". L'annonce de vendredi lève de facto les restrictions pour des avions à destination et en provenance d'Israël. Joe Biden se rendra d'ailleurs directement d'Israël vers Ryad, un vol inédit entre Israël et l'Arabie saoudite, pays qui ne reconnaît pas officiellement l'Etat hébreu. Début mai, l'Arabie saoudite avait annoncé son intention de devenir un hub mondial dans le transport aérien et de tripler son trafic annuel, pour atteindre 330 millions de passagers d'ici la fin de la décennie. Ryad prévoit aussi d'injecter 100 milliards de dollars dans le secteur d'ici 2030, de lancer une nouvelle compagnie nationale aérienne et de construire un nouveau "méga aéroport" dans la capitale. Des analystes s'interrogent cependant sur la capacité des compagnies saoudiennes à concurrencer d'autres poids lourds régionaux, comme Emirates ou Qatar Airways. (Belga)