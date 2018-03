Sa jambe amputée lui sert d'oreiller dans un hôpital en Inde: deux médecins suspendus

Deux médecins indiens ont été suspendus et une enquête est en cours après que la jambe amputée d'un patient a été utilisée pour lui servir d'oreiller, ont annoncé dimanche les autorités hospitalières locales.

"Nous avons mis en place un comité de quatre personnes pour établir qui a posé la jambe amputée sous la tête du patient", a déclaré Sadhna Kaushik, un responsable de l'hôpital Maharani Laxmibai à Jhansi, dans le centre du pays. "Des mesures fermes vont être prises s'il s'agit d'une faute de notre personnel", a-t-il ajouté après la diffusion d'images montrant le patient sur une civière avec sa jambe amputée sous sa tête. Le patient identifié comme Ghanshyam, 28 ans, a été grièvement blessé dans un accident de bus.



Le personnel de l'hôpital avaient refusé de lui donner un oreiller

Ses proches ont indiqué à la chaîne locale NDTV que le personnel de l'hôpital avaient refusé de lui donner un oreiller. "Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons vu que sa jambe a été utilisée comme oreiller", a indiqué l'un d'eux, Janaki Prasad, sur NDTV. "J'ai demandé à plusieurs reprises aux médecins d'intervenir, mais ils ont refusé" en suggérant aux proches d'acheter eux-mêmes un oreiller au marché local, a-t-il poursuivi. Les hôpitaux publics indiens sont souvent mal équipés, sous-financés et manquent cruellement de personnel.

L'Etat d'Uttar Pradesh, qui compte 200 millions d'habitants, est l'un des plus pauvres du pays, et les malades doivent souvent attendre pour le moindre traitement. L'année dernière, des dizaines d'enfants sont morts dans un hôpital public de cet Etat à cause d'une pénurie d'oxygène. Et un homme se faisant passer pour un médecin sans licence y a été arrêté le mois dernier pour avoir contaminé 46 personnes de HIV en réutilisant la même seringue.