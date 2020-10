Saeb Erekat est toujours vivant et soigné dans un hôpital israélien à Jérusalem

(Belga) "Le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Saeb Erekat, n'est pas décédé. Il est soigné dans un hôpital israélien à Jérusalem", indique mardi, à l'agence Belga, le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Bruxelles.

Asharq TV, un média en langue arabe basé à Dubaï, a annoncé lundi soir le décès de l'homme politique palestinien. Une information reprise dans un premier temps également par la télévision publique palestinienne. L'hôpital Hadassah Ein Kerem où le responsable palestinien est soigné depuis dimanche n'a pas confirmé officiellement la nouvelle. La famille de Saeb Erekat dément également et confirme qu'il est toujours vivant. "Il est toujours dans un état critique mais stable", a déclaré mardi sa famille à l'agence de presse officielle palestinienne WAFA tout en précisant qu'il est toujours sous assistance respiratoire à l'unité de soins intensifs. L'hôpital Hadassah Ein Kerem a indiqué que Saeb Erekat avait été admis dans l'unité de soins intensifs consacrée aux malades du coronavirus à la demande de responsables de l'Autorité palestinienne. "Il est arrivé dans un état grave, nécessitant une assistance et de fortes doses d'oxygène", a indiqué le centre médical dans un communiqué. "Il se trouvait ces dernières heures dans un état grave, mais stable". Saeb Erekat, âgé de 65 ans, est l'une des personnalités palestiniennes les plus connues à l'étranger. Il est atteint de fibrose pulmonaire et a subi en 2017 une greffe de poumon dans un hôpital américain. L'OLP a annoncé le 9 octobre qu'il avait été contaminé par le nouveau coronavirus. (Belga)