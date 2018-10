Safari mortel: elle quitte le 4x4 pour prendre des photos et se fait piétiner par un éléphant

Une touriste allemande de 49 ans qui s'était aventurée hors de son véhicule pour prendre des photos dans une réserve du Zimbabwe est décédée après avoir été piétinée par un éléphant, a-t-on appris jeudi de source officielle.



"Les touristes sont tombés sur une horde d'éléphants en entrant dans le parc. Ils ont commencé à prendre des photos", a expliqué à l'AFP Tinashe Farawo, porte-parole des parcs du Zimbabwe.



"Nous ne savons pas ce qui a énervé les éléphants et a provoqué l'attaque de la femme", mercredi dans la réserve de Mana Pools, dans le nord du pays, a-t-il ajouté.



"Nous avons tenté d'interroger les autres touristes sur place mais ils sont sous le choc", a-t-il encore dit.



Les incidents de ce type sont relativement fréquents au Zimbabwe qui abrite quelque 84.000 éléphants.



L'an dernier, deux personnes ont été tuées par un pachyderme.



Un éléphant dressé pour promener des touristes avait piétiné un guide aux chutes Victoria (ouest) et un Zimbabwéen a été tué alors qu'il tentait d'encourager des éléphants à se déplacer dans un espace dégagé, plus propice aux belles photos.