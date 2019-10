Saint-Gilles: 400 Kurdes manifestent contre l'invasion turque dans le nord de la Syrie

(Belga) Quelque 400 Kurdes manifestaient, samedi après-midi, sur le Parvis de Saint-Gilles contre l'invasion turque dans le nord de la Syrie. Ils craignent notamment un nettoyage ethnique et demandent que les autorités internationales mettent fin à cette intervention militaire.

"Cette invasion est une atteinte grave à la souveraineté de la Syrie et au droit international", soulignent les organisateurs de la manifestation. "Erdogan voit l'autonomie kurde comme une menace, mais il n'y a aucune menace militaire de la part des Kurdes de Syrie qui sont parvenus, depuis 2012, à mettre progressivement sur pied un projet politique. les Kurdes ont combattu contre l'EI et maintenant, ils sont récompensés par des bombes", ajoutent-ils. L'invasion turque peut avoir de lourdes conséquences, dont "de nouvelles vagues de migrants et un retour de l'EI", avertissent-ils enfin. (Belga)