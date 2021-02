Trouver l'amour en faisant ses courses: l'idée ORIGINALE de ce supermarché en Hongrie

Une grande surface hongroise veut faciliter les rencontres en ces temps de disette amoureuse et de pandémie en proposant à ses clients des "paniers pour célibataires" à l'occasion de la fête des amoureux dimanche.



Rose pour les filles, bleu pour les garçons: ces paniers sont munis d'une pancarte sur laquelle il est écrit: "je cherche l'âme soeur". Ils attendent les acheteurs à l'entrée du magasin Auchan de Csomor, à l'est de la capitale Budapest.

On va voir ce qui se passe

Sur un panneau au-dessus de la pile, on peut aussi lire: "Êtes-vous célibataire ? Utilisez les paniers pour célibataires, afin de faire la bonne rencontre dans votre magasin préféré"!



"C'est une excellente idée en période de coronavirus et une opportunité pour ceux qui cherchent des partenaires, c'est divertissant et drôle", réagit auprès de l'AFP Csilla Beres, 25 ans, en saisissant sa chance.

Pour Tamas, lui aussi âgé de 25 ans, il "ne faut pas rater des occasions. On va voir ce qui se passe, on va essayer".

Un franc succès



Le personnel s'est dit qu'il était grand temps d'aider les clients vivant seuls et qui n'ont plus vraiment l'occasion de faire des rencontres en raison des restrictions liées au Covid-19. "On attire bien sûr aussi l'attention sur le respect les gestes barrières quand on s'aborde les uns les autres", tempère tout de suite une responsable, Ildiko Varga-Futo.



L'opération est un succès et d'autres magasins Auchan vont proposer des opérations similaires le jour de la Saint-Valentin dimanche, selon elle. Quant à Annamaria, elle en ressort bredouille mais fait un trait d'humour en affirmant que "l'info n'a pas dû circuler". Pas grave, dit-elle pour garder le sourire, "je reviendrai"!

