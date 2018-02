Saisie de plus de 500 kg de cocaïne au Maroc

(Belga) Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir saisi à Casablanca, dans l'ouest du pays, "541 kg de cocaïne dissimulée dans un conteneur de marchandises" en provenance d'Amérique du Sud.

Six personnes, dont un Brésilien soupçonné d'être le "cerveau de ce réseau criminel", ont été arrêtées, selon un communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ). Cinq voitures et "d'importantes sommes d'argent" ont aussi été saisies. Les premiers éléments de l'enquête ont montré les "ramifications transnationales" du réseau et ses liens avec "des cartels en Amérique latine" qui "exploitent désormais la position stratégique du royaume comme point de transit vers l'espace européen", a affirmé la même source. La dernière décennie a vu se développer différentes routes de trafic de cocaïne à destination de l'Europe, en provenance d'Amérique centrale, le plus souvent via des pays ouest-africains et plus récemment l'Afrique du Nord, selon un récent rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime. Les autorités marocaines ont multiplié ces dernières années les annonces de saisie de cocaïne provenant de l'Amérique du Sud. (Belga)