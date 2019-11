Saisie de trois tonnes de cocaïne à Montevideo en Uruguay

(Belga) Les autorités uruguayennes ont saisi mercredi 3 tonnes de cocaïne dans un conteneur transportant du riz à destination de l'Afrique dans le port de Montevideo.

Le conteneur provenait du Paraguay et devait faire une étape à Ténérife, dans les îles Canaries (Espagne), avant d'arriver à Cotonou, au sud du Bénin, selon les autorités douanières de l'Uruguay. Une centaine de paquets de cocaïne, pour une valeur à la revente de 740 millions de dollars, étaient dissimulés dans la cargaison de riz. La drogue a été découverte alors que des contrôles plus stricts ont été introduits la semaine passée dans le port de Montevideo. Les colis suspects ont été identifiés grâce à un scanner, appareil acquis après la découverte à Hambourg (Allemagne) au mois d'août de 4 tonnes de cocaïne dans un navire parti de ce port et qui avait pour destination finale Anvers en Belgique. (Belga)