Saisie record de cornes de rhinocéros en Malaisie

Un nombre record de cornes de rhinocéros, d'une valeur estimée à 12 millions de dollars, a été saisi à l'aéroport de Kuala Lumpur, ont annoncé lundi les autorités malaisiennes, selon lesquelles ce chargement était en route vers le Vietnam.

Les 50 cornes pesaient 116 kilos et ont été découvertes le 13 août dans des boîtes en carton au terminal fret de l'aéroport, a précisé le responsable du département malaisien pour la faune sauvage, Abdul Kadir Abu Hashim. Cette saisie "est la plus importante dans l'histoire (de la Malaisie) en ce qui concerne le nombre des cornes et leur valeur", a ajouté le responsable. La corne de rhinocéros est très prisée au Vietnam car beaucoup au sein de la classe moyenne, qui est en voie d'expansion, lui attribuent des vertus médicinales, comme celle de lutter contre le cancer. Le trafic de cornes de rhinocéros a été interdit en 1977 au niveau mondial par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites). Les braconniers continuent cependant de décimer les populations de rhinocéros pour répondre à une demande persistante en Asie de l'est. Un seul kilo peut valoir jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Abdul Kadir Abu Hashim n'a pas été en mesure de fournir l'origine de ces cornes qui, généralement dans ce type d'affaire, proviennent d'Afrique. Les responsables de l'aéroport de Kuala Lumpur ont découvert dans le même chargement une importante quantité d'os d'animaux, qui seraient ceux de tigres et de léopards. Aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant das le cadre de cette affaire. Elizabeth John, de Traffic, une organisation de défense de la faune sauvage, a qualifié la saisie d'"impressionnante" et a pressé les autorités de retrouver les responsables du réseau. Toutes les espèces de rhinocéros sont menacées d'extinction, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN).