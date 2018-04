Salvador: une journaliste assassinée

(Belga) Une journaliste salvadorienne, Karla Turcios, portée disparue dimanche, a été assassinée, a annoncé le quotidien La Prensa Grafica, qui appartient au groupe pour lequel elle travaillait. Selon le quotidien, le corps de la journaliste, qui était âgée de 33 ans, a été découvert sur une route dans les environs du village de Santa Rosa Guachipilin, à 100 kilomètres au nord-est de San Salvador.

Une source au parquet général salvadorien a indiqué à l'AFP que le corps d'une femme avait été découvert samedi soir sur cette route, mais qu'en l'absence de tous documents personnels la victime n'avait pas pu être identifiée immédiatement et que le corps avait été transféré dans une morgue. La jeune femme avait probablement été étranglée, ce qui devra être vérifié par une autopsie, a ajouté cette source. La disparition de Karla Turcios, qui était mère d'un enfant, avait été signalée dimanche par sa famille et par La Prensa Grafica. Selon un policier cité par le quotidien, c'est le mari de la journaliste, Mario Huezo, qui a "reconnu le cadavre". "Nous sommes solidaires avec la famille dans ces moments difficiles", a déclaré La Prensa Grafica, qui a publié sur Twitter une photo de la jeune femme. Le président salvadorien, Salvador Sanchez Ceren, a condamné le meurtre de Karla Turcios sur son compte Twitter. "J'ai ordonné à nos services de sécurité de mener une enquête rapide et efficace pour traduire les coupables devant la justice le plus tôt possible", a écrit le président. Une source au parquet a déclaré à l'AFP, sans fournir de détails, que l'enquête avait déjà commencé et qu'"il y a diverses hypothèses" sur les circonstances de la mort de la journaliste. (Belga)