Samsung va construire une usine de puces au Texas, pour 17 milliards de dollars

Le géant sud-coréen Samsung a annoncé mardi qu'il allait construire une usine de puces électroniques à Taylor, dans le Texas, un investissement de 17 milliards de dollars qui comble les Etats-Unis au moment où la pénurie de semi-conducteurs cause des délais d'approvisionnement dans de nombreuses industries.

"Bienvenue au Texas, Samsung!", a tweeté Greg Abbott, le gouverneur de cet Etat du sud, après une conférence de presse . "C'est le plus important investissement direct à l'étranger jamais réalisé au Texas", a-t-il ajouté.

La nouvelle usine, censée être opérationnelle d'ici la fin 2024, doit permettre de créer plus de 2.000 emplois qualifiés et de "poser les bases d'un nouveau chapitre" pour Samsung, a indiqué dans un communiqué Kinam Kim, vice-président de la division d'appareils électroniques de l'entreprise.

Les puces fabriquées sur ce site auront des applications dans les technologies mobiles, la 5G ou encore l'intelligence artificielle, promet le groupe.

Cet investissement va "aider à protéger nos chaînes d'approvisionnement, revitaliser notre base industrielle et créer de bons emplois sur place", se sont félicités dans un communiqué deux hauts conseillers du président Joe Biden, Brian Deese pour l'économie et Jake Sullivan pour la sécurité.

Le monde connaît actuellement une pénurie de composants électroniques en Asie, qui force les constructeurs automobiles et d'autres industries à ralentir leur production. Les puces sont essentielles dans la plupart des secteurs de l'électronique, comme les smartphones et les ordinateurs, dont la demande explose avec la pandémie.

Les deux conseillers ont souligné que l'annonce du jour était notamment le fruit de discussions entre les chefs d'Etat des deux pays.

Samsung, déjà présent aux Etats-Unis depuis 25 ans, avait déposé des documents sur ce projet auprès du Texas en janvier dernier.

Le groupe cherchait à obtenir des crédits d'impôts de plus de 800 millions de dollars sur 20 ans de la part des autorités de cet Etat, et précisait alors que son choix n'était pas encore arrêté, entre l'Arizona, New York, et la Corée du Sud.

La nouvelle usine se situera à 25 km d'un site existant à Austin, la capitale du Texas.

Depuis son arrivée au pouvoir, Joe Biden a essayé de mobiliser les industriels sur la nécessité de produire les précieux composants aux Etats-Unis. .

Le géant américain des semi-conducteurs Intel a annoncé cette année qu'il allait investir 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines en Arizona et qu'il prévoyait d'allouer entre 20 et 80 milliards d'euros dans la fabrication de puces électroniques en Europe au cours des dix prochaines années.