Samuel Little, le pire tueur en série des États-Unis: très CALME, il décrit ses victimes en détails (vidéo)

Le FBI a récemment publié des vidéos de confessions de Samuel Little, le pire tueur en série des États-Unis. Bonnet sur la tête, calme, il confesse ses crimes et décrit ses victimes.

Nous vous l'annoncions au début de la semaine : les États-Unis ont probablement trouvé leur pire tueur en série. Samuel Little, 79 ans, a avoué 93 meurtres. Parmi eux, 50 ont été confirmés par le FBI, qui a publié des vidéos des confessions de l'homme.

La plupart des victimes de Little, qui a agi entre les années 1970 et 2005, sont des femmes. Samuel Little purge une peine de prison à vie depuis 2014, quand il a été reconnu coupable et condamné pour trois meurtres. Les vidéos montrent Samuel Little, calme, décrivant en détails ses victimes.

Sa mémoire ne lui fait pas défaut, puisqu'il se souvient encore en détails des visages de ces femmes. "Dites-moi à quoi cette femme ressemblait", lui lance l'agent. "Oh, mec ! Je l'aimais. J'ai oublié son nom... attends. Je pense qu'elle s'appellait Ruth. Elle avait les dents du bonheur."

La police pense que tous les aveux de Little sont crédibles et a mis en ligne un site sur lequel on peut voir les confessions filmées du tueur qui raconte les meurtres pour lesquels les victimes n'ont pas encore été identifiées. "Beaucoup de ces décès avaient été initialement classés comme des overdoses ou des morts accidentelles ou sans cause déterminée. Certains corps n'ont jamais été retrouvés", précise encore le FBI sur le site internet en question.

Par ailleurs, toutes les confessions sont disponibles sur Youtube.