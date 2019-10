Sanctions américaines: les exportateurs de vins français digèrent la "mauvaise nouvelle"

Les producteurs de vin et de fromage français, ciblés par la menace de droits de douanes punitifs des États-Unis, s'inquiètent pour leurs exportations vers ce pays qui représente une destination de choix.

"C'est une mauvaise nouvelle pour le secteur et nos professionnels. Nous déplorons cette décision qui va à l'encontre de l'ouverture du commerce", a déclaré jeudi lors d'une conférence de presse Antoine Leccia, président de la fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

Alors que les importations de vins français aux États-Unis vont être frappées de 25% de droits de douanes supplémentaires, la FEVS a demandé dans un communiqué aux autorités de résoudre le différend qui les oppose dans le domaine aéronautique afin d'obtenir la suppression de ces mesures qui touchent selon elle "arbitrairement" le secteur du vin.

M. Leccia a souligné que le secteur viticole se sentait "pris en otage par ces taxes", qui pénaliseront "très fortement" les producteurs et exportateurs, mais aussi les "consommateurs aux États-Unis".

"Un distributeur américain m'a appelé ce matin pour me dire qu'il annulait sa commande de beaujolais nouveau", a pour sa part raconté le vice-président de la FEVS Louis-Fabrice Latour, qui estime que ce vin primeur traditionnellement bu le troisième jeudi du mois de novembre "sera la première victime collatérale de ces mesures".

Les sanctions américaines vont s'appliquer aux bouteilles de vin tranquille (par opposition au vin effervescent) de deux litres ou moins et ayant un degré d'alcool inférieur ou égal à 14%. Les spiritueux et le champagne ne sont pas concernés par les sanctions.

Les États-Unis représentent le premier marché d'export de vins et spiritueux français (3,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un total de 13,2 milliards en 2018 au niveau mondial). Les seuls produits visés par l'augmentation des droits de douane ont représenté un milliard d'euros de ventes sur le marché américain en 2018, soit environ 14 millions de caisses de 9 litres, selon les chiffres de la FEVS.

- maintenir les parts de marché -

Selon M. Leccia, ces droits de douane supplémentaires auront des répercussions négatives en priorité sur les vins les moins chers. Pour remplacer les vins français à moins de 15 euros la bouteille, "ce sera facile [pour les consommateurs] d'aller chercher des vins chiliens ou italiens", qui, eux, ne sont pas touchés par les sanctions.

"Nous sommes inquiets de la baisse des volumes que ça peut représenter", a souligné M. Leccia, tout en mettant en garde contre le risque de perte de rentabilité, "car on va baisser les prix pour maintenir nos parts de marché". Il attend donc "une grande vigilance pour nos entreprises de la part de l’État".

Pour la FNSEA, "l'agriculture démontre une fois de plus son caractère géostratégique en faisant les frais des tensions commerciales internationales sur des sujets qui ne la concernent en rien". Le premier syndicat agricole français attend donc des pouvoirs publics qu'ils "envisagent dès à présent les mécanismes permettant de passer le cap".

Le secteur laitier s'inquiète également pour la santé de ses entreprises, qui ont exporté l'an dernier 25.000 tonnes de fromages vers les États-Unis, pour un montant de 176 millions d'euros.

"Ce sont les PME qui vont subir les premières conséquences", de ces mesures, assure elle aussi la présidente de l'association Fromage de Terroirs, Véronique Richez-Lerouge, car elles avaient depuis quelques années une "stratégie vers les États-Unis" en fabriquant une "version pasteurisée des fromages" comme le chaource, l'époisses et l'ossau-iraty.

Par ailleurs, la Fédération espagnole du Vin a également dénoncé une "décision +arbitraire et injuste+" et "a réclamé au gouvernement [espagnol] et à la Commission européenne de redoubler d'efforts pour trouver une solution négociée avec les États-Unis pour éviter des mesures très préjudiciables", alors que les États-Unis sont "l'un de ses marchés les plus intéressants en termes de valeur et avec le plus de perspectives d'avenir".