Sanctions contre l'Iran - Selon Trump, Ryad "et d'autres" sont prêts à augmenter leur production de pétrole

(Belga) Le président américain, Donald Trump, a affirmé vendredi que "l'Arabie saoudite et d'autres" pays étaient d'accord pour augmenter leur production de pétrole, à quelques jours d'un durcissement des sanctions américaines contre le pétrole iranien.

"Parlé à l'Arabie saoudite et d'autres au sujet des augmentations de flux de pétrole. Tous sont d'accord", a tweeté le président américain. Ce n'est pas la première fois que l'occupant de la Maison Blanche fait des appels du pied aux membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep) et les appelle à augmenter leur production pour faire baisser les cours de l'or noir. Les pressions sur le cartel se sont accentuées depuis que les Etats-Unis ont décidé de mettre fin le 2 mai aux dérogations qui permettaient encore à huit pays l'achat de pétrole iranien. Le cours du baril de brut coté à Londres a nettement reculé vendredi et terminé la séance en baisse de 2,9%, à 72,15 dollars. Le pétrole coté à New York, qui avait déjà clôturé avant le tweet de Donald Trump, a perdu également 2,9%, à 63,30 dollars. Donald Trump avait déjà affirmé lundi que l'Arabie saoudite, chef de file du cartel, et d'autres pays allaient "compenser" la perte des barils iraniens sur le marché mondial. Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled al-Faleh, avait dans le même temps assuré que son pays était prêt à "stabiliser" le marché. Un peu plus tôt dans la journée, M. Trump avait déjà fait plonger les cours après avoir affirmé qu'il avait appelé l'Opep à faire baisser les prix du baril de pétrole, ce qui aurait déjà eu, selon lui, pour effet de faire reculer le coût de l'essence. "Les prix de l'essence sont en train de baisser. J'ai appelé l'Opep et leur ai dit, +vous devez les faire baisser+", a-t-il affirmé devant des journalistes. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le cours de l'essence s'est nettement replié après les propos du président américain. Mais il reste en nette hausse par rapport au début de l'année. Le milliardaire américain n'a toutefois pas précisé vendredi s'il avait appelé directement un responsable de l'Organisation, basée à Vienne, ou s'il faisait référence à des membres du cartel comme l'Arabie saoudite. Malgré ces affirmations de M. Trump, l'essence à la pompe valait toutefois vendredi plus qu'il y a quelques jours: selon les chiffres compilés par AAA, l'association nationale des clubs automobiles, un gallon d'essence (environ 3,8 litres) se vendait en moyenne aux Etats-Unis à 2,883 dollars, contre 2,877 dollars il y a une semaine et 2,648 dollars il y a un mois. (Belga)