Sanders jette l'éponge, Biden affrontera Trump en novembre

Bernie Sanders a abandonné mercredi la course à la Maison Blanche tout en promettant de travailler avec Joe Biden, désormais vainqueur assuré de la primaire démocrate, qui a appelé au rassemblement pour battre Donald Trump.

En annonçant à ses partisans qu'il se retirait de la primaire démocrate, le sénateur indépendant a salué en Joe Biden un "homme très respectable" et a affirmé qu'il travaillerait avec le candidat plus modéré afin de faire avancer son programme résolument ancré à gauche.

Prenant acte des tensions réelles entre les deux camps, l'ancien vice-président américain Joe Biden, 77 ans, a rapidement tendu la main aux partisans de Bernie Sanders, 78 ans.

"Je sais que je dois gagner vos voix. Et je sais que cela pourra prendre du temps. Mais je veux que vous sachiez que je vous vois, que je vous entends, que je comprends le sentiment d'urgence qui vous anime", a tweeté celui qui affrontera Donald Trump le 3 novembre.

"J'espère que vous nous rejoindrez. Nous avons besoin de vous!", a-t-il ajouté.

Mais tout en reconnaissant que "Joe Biden sera le candidat choisi" par les démocrates pour défier Donald Trump à la présidentielle, Bernie Sanders, 78 ans, a annoncé qu'il resterait en lice dans les primaires restantes, afin d'accumuler plus de délégués qui lui permettront "d'exercer une influence significative sur le programme du parti" lors de la convention démocrate, en août.

"Ensuite ensemble, unis, nous avancerons pour battre Donald Trump, le président le plus dangereux de l'histoire moderne américaine", a-t-il ajouté lors d'un discours retransmis en ligne, depuis sa maison de Burlington, dans le Vermont.

Bernie Sanders met ainsi fin à sa deuxième tentative de décrocher l'investiture démocrate après une série de lourdes défaites face à l'ancien vice-président de Barack Obama, plus modéré. Il a reconnu que l'avance accumulé par Joe Biden était désormais irrattrapable.

- Soutien "des jeunes et ouvriers" -

"Notre voie vers la victoire est pratiquement impossible", a reconnu Bernie Sanders, tout en affirmant qu'il était en train de gagner "la bataille idéologique", grâce notamment au "soutien de tellement de jeunes et d'ouvriers".

Le sénateur indépendant du Vermont avait perdu la primaire démocrate face à Hillary Clinton en 2016.

Malgré ses défaites, ce socialiste auto-proclamé, dans un pays où le mot est très connoté à gauche, a eu une influence significative sur le parti, en mettant au coeur du débat des propositions qui paraissaient encore trop extrêmes pour les démocrates américains il y a quatre ans, comme sur la couverture universelle de santé.

"Ensemble nous avons transformé les consciences américaines quant au type de nation que nous pouvons devenir, et avons fait avancer ce pays d'un grand pas dans la lutte sans fin pour la justice économique, la justice sociale, la justice raciale et la justice environnementale", a-t-il poursuivi.

"Si nous ne sommes pas persuadés que nous avons droit à une couverture santé, nous n'obtiendrons jamais une couverture santé universelle", a-t-il encore déclaré.

"Bien que notre campagne se termine, notre mouvement n'est pas" mort, a souligné Bernie Sanders. "La lutte continue".

Donald Trump a réagi à son départ dans une série de tweets, en appelant les partisans de Bernie Sanders à rejoindre le parti républicain, plus proche d'eux sur les politiques commerciales plus protectionnistes, a-t-il semblé signaler en tweetant "COMMERCE!".

Joe Biden devra être désigné officiellement candidat par le parti lors d'une convention démocrate, qui a été reporté au 17 août à cause de la pandémie de coronavirus.

Cette crise sanitaire a également forcé le report d'une quinzaine de primaires démocrates. Aucune n'avait été organisée depuis le 17 mars jusqu'à mardi et le vote controversé dans le Wisconsin. Les résultats de cette primaire ne seront connus que le 13 avril.

