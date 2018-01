Sarkozy conseille à la droite de "chasser en meute"

Nicolas Sarkozy a exhorté la droite à l’unité, lui conseillant de "chasser en meute", lors d’un déjeuner avec des élus organisé par le maire de Châteauroux, Gil Avérous.

"On peut se déchirer parfois en politique comme des chiens, mais on a pour obligation de toujours chasser en meute. C’est mon histoire politique", a déclaré l’ancien chef de l’Etat au cours de ce déjeuner, selon Le Figaro.

"On a le droit d’être en désaccord avec Laurent (Wauquiez). Dans ce cas, on se présente aux élections face à lui. Là, c’est trop facile", a également déclaré M. Sarkozy au sujet du nouveau président des Républicains (LR), confronté à une vague de départs dont celui de Xavier Bertrand, ou de prises de "recul" comme celle d’Alain Juppé.

"Pour moi, c’est fini", a par ailleurs réaffirmé M. Sarkozy, battu au premier tour de la primaire de la droite pour la présidentielle, fin 2016.

"Je ne peux pas être copilote" a-t-il dit, "Je ne participerai pas à quoi que ce soit de politique et d’organisé. Quand on est un ancien chef d’Etat, quand on a vraiment tourné la page, il faut se hisser au-dessus".

"On n’attend pas de moi que je mette les mains dans les histoires du parti", a-t-il ajouté.