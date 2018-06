11 millions d'entraîneurs: sélectionnez les Diables qui doivent commencer le match contre l'Angleterre

La Belgique et l'Angleterre sont déjà assurées de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Jeudi à Kaliningrad (20h), les sélectionneurs Roberto Martinez et Gareth Southgate pourraient effectuer de nombreux changements dans leur onze de base afin de préserver les joueurs avertis et de faire tourner leur effectif dans cette dernière rencontre du groupe G.

Selon vous, faut-il faire tourner l'effectif? Faites votre 11.