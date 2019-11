Sauvetage d'un chien sur une autoroute à Houston: "Je suis sûr qu'il était terrifié" (vidéo)

Une vingtaine de personnes ont participé hier au sauvetage d’un chien sur une autoroute de Houston, au Texas. Les propriétaires du chien ont été victimes d’un accident et l’animal en a profité pour quitter la voiture et fuir sur l’autoroute. Tous ensemble, les conducteurs qui l’ont vu ont ralenti et tenté de l’encercler avec leurs véhicules et ont fini par rattraper l’animal paniqué. L'un d'eux, celui qui est parvenu à finalement attraper la laisse du chien, raconte l'histoire dans la vidéo ci-dessus.