Sauvetage dans la Manche de trois migrants dans un canoë

Trois migrants ont été secourus samedi matin alors qu'ils tentaient de traverser la Manche en canoë à l'aide de pagaies, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

Vers 09h00, "un navire de plaisance britannique a alerté le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez (Pas-de-Calais) de la présence d'un canoë avec trois personnes à bord qui semblaient vouloir rejoindre l'Angleterre", a dit à l'AFP une porte-parole de la préfecture maritime à Cherbourg.

Une vedette de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) a été envoyée pour porter secours aux trois hommes, qui étaient à sept nautiques de Calais (environ 12 km), soit à peu près au tiers du trajet pour rejoindre les côtes anglaises. Les trois hommes, dont la nationalité n'est pas encore déterminée, ont été pris en charge par la Police aux frontières (PAF) du Pas-de-Calais.

"On est dans une action de sauvetage préventive: on sait que si on les laisse continuer il y a aura forcément une opération de sauvetage derrière", a précisé la préfecture maritime.

Selon cette même source, 23 tentatives de traversées "en embarcation de fortune" de la Manche ont eu lieu en 2016, 13 en 2017 et six en 2018, en comptant celle de samedi matin.

La densité du trafic, les courants importants, les hauts fonds, le vent permanent et la température de l'eau rendent la traversée de la Manche très difficile et extrêmement dangereuse.

D'après le dernier décompte de la préfecture du Pas-de-Calais, entre 350 et 420 migrants (entre 400 et 800 selon les associations) sont localisés à Calais, port d'Europe continentale le plus proche de l'Angleterre qu'ils souhaitent rejoindre.