Sauvetage de 3 personnes et 2 chiens sur les hauteurs de Malibu par un hélicoptère (vidéo)

Une vidéo récemment dévoilée montre 2 membres des pompiers de Los Angeles en pleine mission de sauvetage sur les collines au-dessus de Malibu le 9 novembre dernier.

La vidéo montre l'équipe dans les airs répondant à une demande de sauvetage de personnes près de Castro Peak. Selon un communiqué de presse des pompiers, les 2 pilotes, David Nordquist et Joel Smith, on fait face à un scénario complexe pour pouvoir atterrir, alors que leur réserve de carburant diminuait et qu'ils n'étaient pas munis d'un treuil pour faire monter des personnes à bord en restant dans les airs. Ils n'ont pu se poser dans la partie habitée en raison de la poussière trop présente. Finalement, ils sont parvenus à se poser sur une colline. Le co-pilote est allé chercher les rescapés à pied et les a conduits jusqu'à l'hélicoptère. Trois personnes et deux chiens ont pu être secourus.