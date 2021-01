Scandale 1MDB - Le salaire du PDG de Goldman Sachs raboté de 10 millions après le scandale 1MDB

(Belga) David Solomon, le PDG de Goldman Sachs, a vu son salaire diminuer de 10 millions de dollars, à 17,5 millions, à cause du rôle de la banque dans le vaste scandale de corruption du fonds souverain 1MDB.

"Les montants des rémunérations reflètent la décision annoncée par le conseil d'administration de réduire les salaires prévus pour Messieurs Solomon, Waldron et Scherr respectivement de 10 millions, 7 millions et 7 millions de dollars", indiquent des documents légaux remis à l'autorité américaine des marchés financiers mardi. Au lieu des 27,5 millions de dollars perçus en 2019, David Solomon va donc devoir se contenter de 17,5 millions. Le directeur des opérations John Waldron et le directeur financier Stephen Scherr recevront respectivement 18,5 et 15,5 millions. Une filiale de Goldman Sachs avait plaidé coupable en octobre pour son rôle controversé dans le scandale, et accepté de payer près de 3 milliards de dollars pour clore les enquêtes américaines. La division malaisienne de l'établissement avait admis sa culpabilité, devant une juge new-yorkaise, pour avoir enfreint la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA). Des milliards de dollars avaient été détournés de 1MDB, un fonds souverain censé contribuer au développement économique de la Malaisie, pour acheter entre autres des biens immobiliers, un yacht et des produits de luxe. L'argent a par exemple servi à financer en partie le film de Martin Scorsese "Le Loup de Wall Street", avec à l'affiche l'acteur oscarisé Leonardo DiCaprio. (Belga)