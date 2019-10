Scandale en Ukraine: un député surpris en train de tchater avec une prostituée au Parlement

Un député du parti du président ukrainien était ce jeudi au centre d'un scandale après la publication de photos le montrant en train d'échanger par tchat avec une prostituée en pleine session parlementaire.

Un site ukrainien a publié mercredi des gros plans de l'écran du portable de Bogdan Iaremenko, un ex-diplomate de 48 ans, sur lesquelles on le voit demander les conditions d'un rendez-vous. En réponse, une personne précise les types de prestations sexuelles qu'elle accepte et les tarifs : "100 dollars une heure. 150 dollars deux heures". Les photos, selon ce site, ont été prises mardi lors d'une session du Parlement.

Le député a dans un premier temps affirmé sur Facebook qu'il s'agissait d'une mise en scène. Puis il a supprimé ce texte et présenté ses excuses à son épouse et à ses enfants, de même qu'à son groupe parlementaire et au président Volodymyr Zelensky, évoquant un "acte irréfléchi".

La publication a provoqué un tollé dans l'hémicycle ukrainien, qui est dominé par le parti de M. Zelensky, un ancien comédien de 41 ans élu triomphalement à la présidence en avril. Plusieurs élues de l'opposition ont réclamé jeudi la démission de M. Iaremenko du poste de chef de la commission parlementaire pour la politique extérieure.

Le groupe du parti présidentiel discutera de cet incident lors d'une réunion cette semaine, a indiqué son chef David Arakhamia.