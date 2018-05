Scandale Harvey Weinstein - Ashley Judd poursuit Weinstein pour avoir "ruiné sa carrière"

(Belga) L'actrice Ashley Judd a porté plainte lundi contre le producteur déchu Harvey Weinstein au tribunal de Los Angeles, l'accusant d'avoir ruiné sa carrière après qu'elle eut résisté à son harcèlement sexuel.

La comédienne fut l'une des premières à avoir brisé le silence sur le producteur, accusé d'avoir harcelé, agressé sexuellement ou violé une centaine de femmes, dont des stars comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou encore Léa Seydoux. La plainte affirme que M. Weinstein a annihilé ses chances d'apparaître dans la trilogie fantastique de Peter Jackson "Le seigneur des anneaux", l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma, en affirmant au réalisateur et à sa co-productrice que travailler avec la comédienne était "un cauchemar". "Avec ces attaques sans fondement, Weinstein a réussi à faire inscrire Mme Judd sur une liste noire et a mis fin pour elle à la possibilité de travailler sur ce qui est devenu une série de films générant des milliards de dollars et 17 Oscars", dénonce la plainte. "La pathétique réalité est que Weinstein était en fait en train de punir Judd d'avoir rejeté ses avances sexuelles un an plus tôt, quand il l'avait coincée dans sa chambre d'hôtel sous le prétexte de parler affaires", poursuit ce texte, concluant: "M. Weinstein a usé de son pouvoir dans le secteur du divertissement pour nuire à la réputation de Mme Judd et à sa capacité à y travailler". La californienne de 50 ans réclame des dommages et intérêts d'un montant non spécifié et s'engage à les reverser au fonds de défense contre les victimes de harcèlement sexuel au travail Time's Up, fondé par des actrices dont Natalie Portman et Reese Witherspoon. L'ancien producteur a nié avoir eu un rôle décisionnaire dans la sélection des acteurs pour "Le seigneur des anneaux", qui a commencé à être produit par son ancienne société Miramax avant de continuer avec une autre maison, New Line Cinema. Le réalisateur vedette Peter Jackson a déclaré peu après l'éclosion du scandale Weinstein se souvenir de commentaires négatifs du producteur sur Ashley Judd ainsi que sur Mira Sorvino, une autre actrice qui l'accuse de l'avoir harcelée sexuellement. A la fin des années 1990 quand Peter Jackson préparait sa trilogie, toutes deux étaient alors de jeunes comédiennes à la carrière en ascension. Les principaux rôles féminins dans la trilogie ont finalement été tenus par Liv Tyler et Cate Blanchett. (Belga)