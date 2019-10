Scène de CHAOS en Californie: il filme la fuite d’habitants paniqués par les flammes (vidéo)

Les pompiers de Californie profitaient mardi d'une accalmie pour tenter de juguler deux incendies de grande ampleur avant la reprise de vents violents qui pourraient dépasser 100 km/h et attiser les flammes de plus belle. Dimanche, un homme a filmé une scène de panique à Sacramento. On voit de nombreux véhicules rouler sur une clôture afin d'échapper aux flammes qui s'approchent de la route.



"Des voitures bloquées dans la circulation échappent à l'incendie sur l'autoroute en direction du nord, dans la région de Natomas à Sacramento, en Californie. Quelqu'un a coupé la clôture ou l'a renversée pour permettre aux automobilistes bloqués d'échapper au feu qui s'approchait. Cette vidéo montre des automobilistes et des piétons ayant réussi à s'échapper dans un ravin et à travers un champ, juste à l'ouest de Sleep Train Arena (une salle omnisports ). L'incident s'est produit vers midi dimanche 27 octobre 2019", a expliqué Gerald Contreras sur sa page Youtube.





"Kincade Fire"



L'agence météorologique américaine a lancé une alerte aux vents violents à partir de mardi midi pour le nord de la Californie, où plus de 4.500 hommes et femmes ont été déployés pour lutter contre le "Kincade Fire", qui a déjà parcouru 30.000 hectares (bien: 30.000 hectares) au nord de San Francisco.

Plus au sud, à Los Angeles, un important feu de broussailles a contraint depuis lundi à l'évacuation préventive de quartiers chics situés près du célèbre musée Getty dans les collines surplombant la métropole. Les risques d'incendie devaient y devenir "extrêmement critiques" à partir de mardi soir en raison des vents, du très faible taux d'humidité et de la sécheresse de la végétation.



Cet épisode venteux, prévu pour durer jusqu'à jeudi, "sera probablement le plus fort que nous ayons eu cette saison", ont prévu les services météo. Plus de 7.000 personnes avaient dû quitter leurs maisons depuis lundi en raison du "Getty Fire" et elles ne pourront pas rentrer chez elles tant que l'alerte n'aura pas été levée.



Au moins douze habitations ont été détruites par l'incendie qui avait parcouru 265 hectares et n'était contenu qu'à 15% mardi après-midi. Il n'a pour l'heure fait aucune victime.



Les enquêteurs ont établi que le sinistre avait été déclenché par une branche d'eucalyptus cassée par une bourrasque de vent et tombée sur une ligne électrique passant à plusieurs mètres de l'arbre. Cela a provoqué des étincelles qui ont enflammé la végétation au sol.



"Pour faire simple, il s'agit d'une catastrophe naturelle", a estimé le maire de Los Angeles Eric Garcetti. La ligne électrique en cause est gérée par le Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), un service public qui dépend de la municipalité.





Une braise suffit



"Il suffit d'une braise emportée par le vent pour déclencher un autre incendie", a prévenu le responsable des pompiers de Los Angeles, Ralph Terrazas. "On sait que des braises peuvent être transportées sur plusieurs kilomètres, donc l'épisode venteux de ce (mardi) soir nous inquiète beaucoup", a-t-il insisté.



Toute la Californie, Etat de l'Ouest américain touché par des incendies destructeurs et parfois meurtriers ces dernières années, a été placée dimanche en état d'urgence par son gouverneur Gavin Newsom.



Pour éviter des étincelles potentiellement dévastatrices, les fournisseurs d'électricité de l'Etat ont parfois coupé le courant dans les zones à risque ces dernières semaines et seront probablement encore amenés à le faire dans les jours qui viennent.



"Les fournisseurs peuvent-ils trouver une solution ? Et faire ce satané boulot, qui aurait dû être fait il y a bien longtemps, de moderniser leurs lignes électriques, de les enterrer ? Faire en sorte de gérer ces coupures d'électricité d'une manière un peu plus sophistiquée ?", s'est insurgé le gouverneur Newsom lors d'une conférence de presse.



Selon lui, quelque 300.000 clients pourraient être privés de courant pendant plusieurs jours, "c'est simplement inacceptable." Le plus important opérateur de Californie, Pacific Gas & Electric (PG&E), a reconnu qu'un incident était survenu sur l'une de ses lignes électriques à proximité du point de départ du "Kincade Fire". L'incendie a forcé près de 200.000 personnes à évacuer, détruisant plus de 120 bâtiments, dont des domaines viticoles prestigieux dans le comté de Sonoma.



Les secours estiment qu'ils ne pourront pas endiguer la progression de l'incendie avant le 7 novembre, et que le feu prendra ensuite des semaines pour être complètement éteint.



Au total, une douzaine d'autres incendies se sont déclarés depuis une semaine dans l'Etat, où les feux de forêt et de broussailles, en zone rurale comme en ville, sont devenus une constante ces dernières années.



Le 8 novembre dernier, un déferlement de flammes s'était ainsi abattu sur la petite ville de Paradise, dans le nord de l'Etat, tuant 86 personnes et détruisant neuf maisons sur dix. Une ligne à haute tension de PG&E, qui s'est depuis lors mis en faillite, était à l'origine de la catastrophe.



Des désastres similaires ont frappé en 2017 les régions viticoles de Napa et de Sonoma, faisant au total 44 morts et détruisant plusieurs milliers de bâtiments.



"Cette année, les incendies sont en fait modestes par rapport aux années précédentes. On est très légèrement au-dessus de la moyenne annuelle", a relevé le gouverneur Newsom.