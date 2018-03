Scènes effrayantes en Géorgie: un télésiège prend une vitesse folle et éjecte des skieurs (vidéo)

Plusieurs skieurs ont vécu un véritable cauchemar dans une station de ski du nord-est de la Géorgie. Ce vendredi 16 mars, plusieurs témoins ont publié des vidéos qui montre un télésiège fonctionner à une vitesse inhabituelle. La remontée mécanique s’est en effet emballée et a éjecté plusieurs personnes. Des scènes effrayantes dans lesquelles, on peut entendre des skieurs crier face à une situation incontrôlable.

Tanya Milovanova, une utilisatrice d’Instagram, a été témoin de l’accident décrit comme un "enfer" et a posté son ressenti et ce qu'elle a vécu.

"Les remontées mécaniques se sont envolées à grande vitesse et se sont heurtées les unes contre les autres pour former un tas", raconte-t-elle. "Les gens ont sauté des sièges (...) les chaises volaient à une vitesse effroyable, elles se balançaient et les gens se jetaient", décrit-elle encore. "Je n'ai jamais ressenti un tel enfer et une telle peur auparavant".

Selon la station de ski, contactée par le média Le HuffPost, le télésiège a "dysfonctionné". "Les sièges se sont rentrés dedans les uns les autres et des skieurs se sont retrouvés suspendus en l'air". Plusieurs personnes ont été blessées et certaines ont été emmenées à l’hôpital.

Le ministère de l'Intérieur géorgien a de son côté publié une photo montrant les secours venir en aide à un blessé. "Le ministère a ouvert une enquête", peut-on lire.