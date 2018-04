Secousse de 5,3 au large de la Californie, pas de victime

(Belga) Un séisme d'une magnitude 5,3 sur l'échelle de Richter, ressenti jusqu'à Los Angeles, a été enregistré jeudi au large du comté de Ventura, en Californie, a annoncé l'institut américain de géophysique USGS.

Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés dans l'immédiat après cette secousse survenue à 12H34 locales (19H34 GMT), dont l'épicentre a été localisé à 37 kilomètres au sud-est de l'île de Santa Rosa. Le service des pompiers de Los Angeles a mobilisé ses équipes dans plus d'une centaine de casernes dans un rayon de 750 kilomètres pour passer au crible la région afin de repérer d'éventuels dégâts sur des infrastructures cruciales, comme les routes et les ponts. La police de Los Angeles procédait également à un contrôle d'infrastructures et de lieux "critiques", a-t-elle indiqué. Des responsables des services météorologiques ont indiqué qu'il n'y avait pas de risque de tsunami après ce séisme au large. (Belga)