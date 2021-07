Séisme de 5,9 à la frontière entre la Californie et le Nevada

(Belga) Un séisme d'une magnitude de 5,9 s'est produit jeudi après-midi près de la frontière de la Californie avec le Nevada et a notamment été ressenti dans la ville de Sacramento, sans que des dégâts aient été pour l'instant rapportés.

Ce tremblement de terre a eu lieu dans le nord de la Californie, à environ 75 km de Carson City dans le Nevada voisin, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Il a été suivi de répliques mineures ressenties dans une partie de ces deux Etats américains de l'Ouest. "On sent un séisme à Sacramento. Il a peut-être duré 20 secondes, les stores et la lampe tremblent" a tweeté un journaliste du San Francisco Chronicle, Dustin Gardiner. Les services d'urgence du bureau du gouverneur de Californie ont dit "surveiller activement" la situation. "Bien qu'il n'y ait pas d'informations sur des dégâts ou des victimes, il s'agit d'une situation qui évolue rapidement et davantage de détails seront connus dans les heures à venir", ont-ils tweeté. D'après l'USGS, des victimes ou des dégâts sont peu probables en raison de la localisation et la magnitude du séisme. (Belga)