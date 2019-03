Séisme de magnitude 6 au large des Philippines

(Belga) Un séisme de magnitude 6 s'est produit vendredi soir au large des côtes orientales des Philippines, sans faire de dégâts selon de premières informations.

Selon l'agence géologique américaine USGS et l'Institut philippin de Vulcanologie et de Sismologie, le séisme a eu lieu à 23H06 (15H06 GMT), et son épicentre se situait à une quarantaine de km au nord de Santa Monica dans la province de Surigao del Norte, à une profondeur de 54 km selon l'USGS. Selon les agences locales de surveillance des séismes, le tremblement de terre n'aurait pas causé de dégâts. Les Philippines sont un archipel situé sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et d'éruptions volcaniques. Le séisme le plus meurtrier aux Philippines depuis que les magnitudes sont mesurées a eu lieu en 1976, tuant des milliers de personnes, jusqu'à 8.000 selon certaines estimations. (Belga)