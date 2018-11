Séisme de magnitude 6,4 dans l'ouest de l'Iran

(Belga) Un séisme de magnitude 6,4 a frappé dimanche la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran, a annoncé l'Institut de géophysique iranien, et 115 personnes ont été blessées, selon les autorités locales.

L'épicentre du séisme a été localisé à 17 kilomètres au sud-ouest de la ville de Sar-e Pol-e Zahab, à sept kilomètres de profondeur, a indiqué l'Institut de géophysique. Cette région de l'ouest de l'Iran, frontalière de l'Irak, a subi plusieurs tremblements de terre ces dernières années. Au moins 115 personnes ont été blessées à Sar-e Pol-e Zahab et dans la ville voisine de Gilan-e Gharb, selon le gouverneur de Kermanshah, Houshang Bazvand, cité par l'agence de presse iranienne Fars. Sept répliques de moindre ampleur ont été enregistrées une heure après la secousse principale, a précisé l'Institut de géophysique. En novembre 2017, un séisme dévastateur de magnitude 7,3 avait fait 620 morts et plus de 12.000 blessés dans la province iranienne de Kermanshah, ainsi que huit morts en Irak. Il avait également fait 12.000 blessés et endommagé au moins 30.000 maisons. Le dernier tremblement de terre d'ampleur à avoir touché l'ouest de l'Iran remonte au mois d'août 2018 avec une secousse évaluée à 6,0 par l'institut américain USGS. Deux personnes avaient péri et 255 avaient été blessées. L'Iran se trouve sur deux importantes plaques tectoniques et les activités sismiques y sont fréquentes. En décembre 2003, un séisme avait anéanti la ville historique de Bam en Iran, dans la province de Kerman (sud-est). Au moins 31.000 personnes avaient été tuées. En juin 1990, un séisme d'une magnitude de 7,4 en Iran près de la mer Caspienne (nord) avait fait 40.000 morts, plus de 300.000 blessés et 500.000 sans-abri.