Séisme de magnitude 6,4 entre le Nevada et la Californie

Un séisme de magnitude 6,4 s'est produit vendredi matin dans une région peu peuplée à la frontière entre le Nevada et la Californie, a annoncé l'Institut de géophysique américain (USGS).

La Terre a tremblé à 4H03 heure locale (13H03 HB) à une cinquantaine de kilomètres de la petite ville de Tonopah, dans le Nevada, à mi-chemin entre Las Vegas et Reno et à l'est de la chaîne montagneuse de la Sierra Nevada et du célèbre parc national de Yosemite. Selon l'USGS, l'épicentre se situait à environ 3,1 km de profondeur. Aucune information sur d'éventuelles victimes ou dégâts n'était disponible immédiatement après la secousse, mais des personnes indiquaient sur les réseaux sociaux l'avoir ressentie en Californie. Selon le Los Angeles Times, cinq séismes de magnitude comprise entre 6,0 et 7,0 ont lieu chaque année en moyenne dans les Etats de Californie et du Nevada.