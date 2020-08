Séisme de magnitude 6,7 aux Philippines

(Belga) Un séisme de magnitude 6,7 et de faible profondeur a frappé mardi le centre des Philippines, sans toutefois déclencher d'alerte au tsunami et sans que des dégâts aient été signalés dans un premier temps, selon le centre américain de géologie USGS.

Le tremblement de terre s'est produit à 08h03 (00h03 GMT) à 68 kilomètres de la ville de Masbate, dans la région des îles Visayas, et à 10 km sous la surface terrestre, a précisé l'USGS. L'institut américain a estimé que la probabilité pour que cette secousse ait fait des victimes et des dégâts était faible. Mais "de récents séismes dans cette région ont causé des dommages par ricochet, comme des glissements de terrain", a-t-il précisé dans un communiqué. Dans la ville d'Iloilo, dans l'ouest des Visayas à quelque 400 km au sud-ouest de Masbate, les résidents sont sortis à la hâte de leurs maisons. "C'était puissant, étourdissant", a raconté à l'AFP un responsable de la police locale, le colonel Eric Dampal. "Presque tous les gens qui se trouvaient dans les immeubles se sont précipités dans la rue. Jusqu'à présent, ils y sont encore", a-t-il ajouté. D'autres témoins dans l'est des Visayas ont fait état d'une secousse "forte, mais très courte". Les Philippines se trouvent sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, où la collision de plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements de terre et une importante activité volcanique. (Belga)