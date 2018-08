Séisme en Indonésie: l'Europe libère 150.000€ d'aide d'urgence pour les victimes

La Commission européenne a débloqué mercredi une "première aide d'urgence de 150.000 euros" pour les communautés les plus touchées par le séisme qui a frappé l'île indonésienne de Lombok dimanche dernier.

Ces fonds devraient bénéficier de manière directe à environ 4.000 personnes se trouvant dans les régions de l'est et du nord de Lombok. Ils permettront entre autres la distribution d'abri d'urgence, de couvertures, de matelas et de kits d'hygiène. Cette aide vise aussi à garantir l'accès à l'eau potable, des soins de santé de base ainsi qu'un soutien psychologique aux familles affectées.



Outre ce soutien financier, l'Union européenne a activé son système d'observation satellitaire Copernicus afin de fournir des cartes précises aux autorités indonésiennes.



Le tremblement de terre de magnitude 6,9 survenu dimanche soir a tué au moins 131 Indonésiens, selon un bilan officiel, provoquant des scènes de panique parmi les habitants et touristes, une semaine après un autre séisme qui avait fait au moins 17 morts sur l'île volcanique prisée par de nombreux touristes pour ses plages et sentiers de randonnées.



L'Indonésie, un archipel de 17.000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays est frappé par de nombreux séismes, mais contrairement aux deux survenus à Lombok, la plupart ne sont guère dangereux.