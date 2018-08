Séisme en Indonésie - Le bilan porté à 82 morts

(Belga) Au moins 82 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées dans le séisme de magnitude 7 qui a secoué dimanche l'île indonésienne très touristique de Lombok (sud), ont annoncé les autorités.

Le tremblement de terre, qui a également endommagé des milliers de bâtiments selon Sutopo Purwo Nugroho, un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, a également été ressenti sur l'île voisine de Bali. Une alerte au tsunami, levée par la suite, a suscité la panique, les habitants se précipitant pour trouver un lieu sûr, a expliqué le porte-parole. La plupart des personnes décédées se trouvaient dans le nord de Lombok, loin des principaux sites touristiques situés dans le sud et l'ouest de l'île. Mataram, la principale ville de l'île, a été très touché par le séisme et de nombreux bâtiments ont été endommagés, selon M. Nugroho. L'électricité a été coupée dans plusieurs quartiers de la ville et des patients ont été évacués du principal hôpital, ont déclaré des responsables et des témoins. Ce séisme est survenu une semaine après un premier tremblement de terre qui avait fait 17 morts sur cette île touristique située à l'est de Bali, où la secousse s'est également faite sentir au point de jeter des gens paniqués dans les rues. (Belga)