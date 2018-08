Séisme en Indonésie - Le séisme sur l'île touristique de Lombok a fait au moins 39 morts

(Belga) Le nombre de décès provoqués par le séisme de magnitude 7 qui a touché l'île de Lombok en Indonésie a grimpé à au moins 39 personnes, selon un nouveau bilan communiqué à la télévision par les autorités locales de gestion des catastrophes.

Le nombre de victimes le plus important a été enregistré dans le Lombok nord, où 29 personnes sont décédées. D'autres décès ont été rapportés à Mataram, la principale ville de l'île ainsi que dans les districts de Lombok est, Lombok centre et Lombok sud. La plupart des victimes ont été touchées par des chutes de débris. Le séisme de dimanche s'est déclenché à 10 km de profondeur, a précisé l'USGS. Il a été suivi de deux répliques, dont une de magnitude 5,4. L'épicentre se situait en mer à 18 km au nord-ouest de Lombok, loin des principaux endroits touristiques du sud et de l'ouest de l'île. Il avait été suivi d'une alerte au tsunami, qui a ensuite été levée. (Belga)