Séisme en Indonésie: une femme sortie miraculeusement vivante des décombres d'un hôtel

Une femme a été sortie vivante des décombres d'un hôtel effondré de Palu, deux jours après le puissant séisme qui a secoué l'île de Célèbes, en Indonésie.

La victime, identifiée sous le nom de Fitri, a été retrouvée entre des décombres de béton et son lit au second étage de l'hôtel Roa Roa, à Palu, ville parmi les plus affectée par le tremblement de terre d'une magnitude de 7,4, selon Retno Budiharto, chef des secours, interrogé sur la chaîne Kompas TV.

"Par chance, elle a été protégée par le matelas et a pu survivre", a-t-il précisé. Selon le porte-parole de l'agence nationale de gestion des situations de crise, une soixantaine de personnes sont toujours prisonnières de ruines de l'hôtel de sept étages.