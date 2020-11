Séisme en mer Egée: une fillette de 3 ans sortie vivante des décombres après 65 heures

Une enfant de trois ans a été sortie vivante des décombres à Izmir en Turquie près de 65 heures après le violent tremblement de terre qui a frappé la mer Egée, a indiqué lundi la Protection civile sur Twitter.



La fillette de trois ans s'est retrouvée prisonnière des ruines de l'immeuble de huit étages qu'elle occupait avec sa famille et qui s'est complètement effondré vendredi. La mère ainsi que trois frères et sœurs de l'enfant avaient déjà été extraits vivants des décombres le lendemain de la secousse. Un garçon de sept ans est par contre décédé tandis que plusieurs habitants de l'immeuble ont été emmenés à l'hôpital. Une jeune fille de 14 ans a en outre été retrouvée vivante et conduite à l'hôpital plus tôt dans la journée. Le séisme qui s'est produit vendredi en mer Égée a coûté la vie à plus de 80 personnes. La plupart des victimes ont été recensées à Izmir en Turquie mais deux personnes sont également mortes sur l'île grecque de Samos.

