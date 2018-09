Séisme suivi d'un tsunami en Indonésie - La Croix-Rouge flamande ouvre un compte pour les victimes

(Belga) La Croix-Rouge flamande (Rode Kruis-Vlaanderen) a ouvert un numéro de compte pour venir en aide aux victime du séisme et de tsunami ayant frappé l'île indonésienne des Célèbes. A l'instar des autorités, la Croix-Rouge redoute que le bilan actuel de 832 morts ne soit que provisoire.

Les besoins les plus urgents sur place concernent l'eau potable et la nourriture mais les couvertures, matelas, tentes et jerrycans font également défaut. Les dons peuvent être versés au compte BE 53 0000-0000 5353. Dimanche, Unicef Belgique a également lancé un appel aux dons. (Belga)